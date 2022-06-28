Derince'ye gençler için yeni merkez

Derince Belediyesi tarafından inşa edilen Sırrıpaşa Gençlik ve Spor Merkezi'nin yakın zamanda kullanıma açılması planlanıyor.

Derince Belediyesi'nin projeleri arasında yer alan son tesisler Sırrıpaşa Mahalle'sine inşa edildi. Çenedere Caddesi'nde yapımı tamamlanan 4 bin 740 metrekare proje alanına sahip olan Sırrıpaşa Gençlik ve Spor Merkezi çok amaçlı olarak hizmet verecek. Merkez bünyesinde, kütüphane ve çok amaçlı salon ile sosyal donatılar yer alıyor.

Proje çerçevesinde yapımı tamamlanan suni çim saha ise bölge sakinlerinin kullanımına sunuldu. Sırrıpaşa Gençlik ve Spor Merkezi bünyesinde ayrıca Aile Sağlığı Merkezi de yer alacak. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve Derince Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar, tesislere giderek devam eden son düzenlemeleri yerinde inceledi. Burada antrenman yapan sporcularla bir araya gelen Başkan Aygün, "Kalıcı eserlere imza atarak Derince'mize değer katan projeler inşa ediyoruz. Sırrıpaşa Gençlik ve Spor Merkezi'mizdeki son düzenlemeleri inceleyerek, antrenman yapan Derince Birlikspor Kulübümüzün sporcuları ile bir araya geldik. Tesislerimiz Derince'mize ve bölge sakinlerimize hayırlı olsun" dedi.