Dernek lokalinde cinayet işlemişti, akli dengesinin yerinde olmadığı belirlendi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde dernek lokalinde çay içen kişiyi kalbinden ve sırtından bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada okunan adli tıp raporunda, sanığın akli dengesinin yerinde olmadığı bildirildi. Bunun üzerine mahkeme heyeti, sanığın Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi altına alınmasına karar verdi.

Olay, 19 Eylül 2020 tarihinde Bekirdere Mahallesi'nde bulunan bir derneğin lokalinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dernek lokalinde arkadaşıyla birlikte çay içen 42 yaşındaki Volkan Mercan, akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen Kadir O. tarafından göğsünden ve sırtından defalarca bıçaklandı. Ağır yaralanan Mercan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Kadir O. ise emniyetteki işlemleri sonrasında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavisi tamamlanan Kadir O., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sanık tedavi edilecek

'Kasten öldürme' suçundan hakkında dava açılan Kadir O'nun, Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tutuklu sanık Kadir O., taraf avukatları ve ölen Volkan Mercan'ın ablası Meryem Mercan hazır bulundu. Geçen duruşmada Adli Tıp Kurumunun üst kurulundan istenilen rapor okundu. Raporda, sanığın akli dengesinin yerinde olmadığı bildirildi. Rapora ilişkin savunması sorulan sanık, "Rapora diyeceğim bir şey yoktur. Tedavi olmak istiyorum" dedi. Meryem Mercan ise raporu kabul etmeyerek, sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın cezalandırılmasına yer olmadığına, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi altına alınmasına karar verdi.