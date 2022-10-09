Dev kuklalar, çöp sorununu çocuğun gözünden anlatacak

Kocaeli Şehir Tiyatroları Sıfır Atık Festivali'nde "Çöp Atlas" adlı oyunla dünyanın nasıl kirletildiğini bir çocuğun gözünden anlatacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenleyeceği Sıfır Atık Festivali, 14-16 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek. Kocaeli Şehir Tiyatroları da festivale özel gösteri hazırlayacak. "Çöp Atlas" oyununda canlıların birebir boyutlarındaki kuklalarıyla, dünyanın nasıl kirletildiği bir çocuğun gözünden anlatılacak. Çöp Atlas'ın yönetmenliğini ise dünyaca ünlü yönetmen Rumen Kurtev yapıyor.

“İnsanın bir, malzemelerin birçok ömrü var”

Çevre bilincinin tiyatro dilini kullanarak seyirciye aktarılacağı Çöp Atlas oyunuyla ilgili bilgi veren yönetmen Kurtev, çöp sorununun çok hassas ve yaralayıcı olduğunu söyledi. Kurtev, “Sürekli üretiyoruz ve atıyoruz. Bir yerde artık durup düşünmemiz lazım. Doğa artık bunları bağrına almayacak. Burada vermeye çalıştığımız mesaj da daha az malzeme kullanalım ve defalarca kullanalım. Çünkü insanın bir, malzemelerin birçok ömrü var. Sadece bunları tekrar nerede kullanabileceğimizi bulmamız gerekiyor. Böylece doğaya yardımcı oluruz” dedi.

“Tiyatro bir öğretmen gibi”

Tiyatronun bir öğretmen olduğunu dile getiren Kurtev, “Tiyatroyu bir öğretmen gibi düşünün. Çocuklar, öğretmenin öğretiyor gibi tavrı olmadan, onlara çok belli etmeden öğrenecek. Amacımız hem onları eğlendirmek hem de atıklarla ilgili bilgileri zihinlerine yerleştirmek” diye konuştu.

Kuklalar atık malzemelerden yapıldı

Kocaeli Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı ise Çöp Atlas'ın çevre kirliliği sorununu konu edinen bir oyun olduğunu anlattı. Sigalı, "Dünyanın ve içinde yaşayan canlıların ne kadar zor durumda olduğunu kukla hayvanlarla anlattığımız bir hikaye. Çocukları hedefledik fakat büyüklerin de ilgisini çekecek ve herkes dersler çıkaracak" ifadelerini kullandı.

Oyundaki kuklaların atık malzemelerden oluşturulduğunu aktaran Sigalı, "Kuklalar büyük ve mekanizmalı. CD'den balıklar, şemsiyelerden deniz anaları var. Biz o çevre duyarlılığını atıkların diliyle seyircimize göstermek istedik. Avrupa standartlarında bir oyun hazırladık" diye konuştu.