Dev projede inşa edilecek evleri sanal gerçeklik gözlüğüyle gezdiler

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde yer alan evler, sanal gerçeklik gözlüğüyle Kocaeli'de vatandaşlara gösterildi. "İlk Evim, İlk İş Yerim" ile "İlk Evim Arsa" projelerinin tanıtım tırını ziyaret eden vatandaşlar, unutamayacakları deneyim yaşadı.

"İlk Evim, İlk İş Yerim" ve "İlk Evim Arsa" kampanyasına ilişkin merak edilen soruların cevaplanması amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca hazırlanan tanıtım tırı, Kocaeli'de vatandaşlarla buluşturuldu. Tanıtım tırını ziyaret eden vatandaşlara, proje hakkında detaylı bilgiler verildi. Tırlarda bulunan sanal gerçeklik gözlüklerini de takan vatandaşlar, evlerin içini dolaşma fırsatı bularak, unutamayacakları deneyim yaşadı.

"Vatandaşlarımız 7 Kasım'a kadar arsa ve iş yeri için başvurabilirler"

TOKİ'ye bağlı Emlak Yönetimi Hizmetleri Şirketi'nde Pazarlama Müdür Yardımcılığı yapan Hayrettin Oğuz, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın koordinasyonunda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen İlk Evim, İlk Arsam ve İlk İş Yerim kampanyası çerçevesinde bugün İzmit'te tanıtım yapıyoruz. Sosyal konut projesindeki konutlara müracaat tarihi 31 Ekim'de son buldu. Arsa ve iş yeri için müracaatlar 7 Kasım'a kadar devam ediyor. Vatandaşlarımız 7 Kasım'a kadar arsa ve iş yeri için başvurabilirler. Kocaeli bölgesinde 5 bin 200 konut, bin 500 arsa bulunuyor. İlçelere göre ise Kandıra'da 85, Körfez'de bin, Derince'de 260, Dilovası'nda bin 150, Gebze'de 450, İzmit'te de 2 bin 255 konut bulunmaktadır. Bin 500 arsa var. Bu arsalar Körfez ve Kandıra ilçelerinde bulunuyor. Körfez ve Kandıra ilçe nüfuslarına kayıtlı ve o bölgede yaşayan kişiler arsalara müracaat edebilirler" dedi.

"Evleri gördükleri zaman daha mutlu oluyorlar"

Tanıtım tırına gelen vatandaşlara sanal gerçeklik gözlüğü sayesinde inşa edilecek evleri gösterdiklerini ifade eden Hayrettin Oğuz, "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı olarak vatandaşlarımızın bulunduğu bölgelere giderek yüz yüze ve doğru bilgiler aktarmaya çalışıyoruz. Bugün vatandaşlarımız tanıtım tırına gelirlerse, kafalarına takılan sorularla ilgili kendilerine yardımcı olmak için bugün akşam saat 19.30'a kadar buradayız. Sanal geçeklik gözlüğümüzle beraber burada inşa edilecek evleri birebir kendilerine gösterme şansımız var. Gelenlerin geri dönüşleri çok güzel, evleri gördükleri zaman daha mutlu oluyorlar" diye konuştu.

"Hepsi çok güzel görünüyordu, çok beğendim"

Tanıtım tırına gelerek yetkililerden bilgi alan ve sanal gerçeklik gözlüğünü takarak sosyal konut projesi çerçevesinde yapılacak konutları görme fırsatını yaşayan Lale Patan, "İlk Evim projesine başvurdum. Eşim arsa, oğlum ise iş yerine başvurdu. Güzel oldu, çok memnunum. İnşallah çıkar diye ümit ediyorum. Sanal gerçeklik gözlüğünden ebeveyn banyosunu, yatak odasını ve salonu gördüm. Hepsi çok güzel görünüyordu, çok beğendim. Beklediğimden güzeldi, çok hoştu. Herkesin isteyebileceği bir ev" şeklinde konuştu.