Dev şehir hastanesi yıl sonunda hizmete girecek

Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, “Nitelikli sağlık hizmeti verme konusunda, ciddi bir aşama kaydetmiş olacağız” dedi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesi sınırlarında, TEM Otoyolu'nun kenarında 350 milyon avroluk yatırımla 20 Mayıs 2015 tarihinde temeli atılan Kocaeli Entegre Sağlık Kampüsü'nün inşaatı sürüyor. Kamu-özel sektör iş birliğiyle başlatılan "Şehir Hastaneleri Projesi" kapsamında 368 bin 648 metrekarelik alanda yapımı hızla devam eden Kocaeli Şehir Hastanesi, bünyesindeki 6 farklı hastane ile Marmara Bölgesi'nin sağlık merkezi olacak. 350 milyon avroluk yatırımla Kocaeli tarihinin en büyük sağlık yatırımı olacak olan hastane, bittiğinde kente sağlık sektörünün yanında birçok alanda katma değer sağlayacak. Toplam bin 180 yatak kapasiteli olarak inşa edilen hastanede, korona virüs sebebi ile duran ve Ocak ayında yeniden başlayan çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı. Hızla devam eden çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanması ve Kocaeli Şehir Hastanesinin hizmete girmesi hedefleniyor.

“Nitelikli sağlık hizmeti verme konusunda, ciddi bir aşama kaydetmiş olacağız”

Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Kocaeli İl Sağlık Müdürü Yüksel Pehlevan, “Şehir Hastanemiz Kocaeli'de yapılmış en büyük sağlık yatırımı. Bu yıl sonuna kadar açmayı planlıyoruz. Bu konudaki çalışmalarımız devam ediyor. Yüklenici firma ile de sürekli istişarelerde bulunuyoruz. Hastanemizi yıl sonunda açacağız. Kocaeli'de nitelikli sağlık hizmeti verme konusunda, ciddi bir aşama kaydetmiş olacağız. Bu konudaki çalışmalarımız hem personel planlaması hem de tıbbi cihaz planlamasını Sağlık Bakanlığımız nezdinde devam ediyoruz. Bunun yanı sıra, Kocaeli'de sağlık yatırımları yine var. Çayırova Devlet Hastanemizin ihalesi yapıldı. Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesinin de bu yıl içinde açılması hedefleniyor. Bu tesislerin de yapılması ile birlikte Kocaeli'de sağlık altyapısı sorunu büyük ölçüde çözülmüş olacak. Uzun yıllar ciddi bir aksaklık yaşanmayacağı kanaatindeyiz” dedi.