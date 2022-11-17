Dev yatırım Marmara'nın "afet mutfağı" olacak

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin yaşandığı Kocaeli'de, "afet mutfağı" olarak hizmet verecek Gıda Üretim Tesisi inşa ediliyor. Muhtemel bir afette Marmara Bölgesi'ne hizmet vermesi için hazırlanan afet mutfağının, ay sonunda kaba inşaatının bitmesi planlanıyor.

Meydana gelmesi muhtemel afetlere hazır bir şehir için çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, afet mutfağı olarak hizmet verecek Gıda Üretim Tesisi projesini hayata geçirdi. 19 Eylül'de temeli atılan Gıda Üretim Tesisi projesinde ay sonunda kaba inşaat bitecek. Büyükşehir mülkiyetinde olan Başiskele ilçesi Kullar Mahallesi 251 ada, 6 parselde yapılan Gıda Üretim Tesisi'nde B blok demir ve kalıp imalatı devam ediyor. Ayrıca çevre istinat perde imalatları yapılıyor. Bina doğalgaz bağlantı hattı imalatlarına da başlandı.

420 günde tamamlanması planlanan Gıda Üretim Tesisi'nde 5 bin 300 metrekare kapalı alana sahip üretim tesisi planlanıyor. Proje içerisinde kuru ve soğuk depo alanları, gıda hazırlık, pişirme, paketleme ve sevkiyat bölümleri yer alacak.