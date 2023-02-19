Dev yatırım Marmara'nın "afet mutfağı" olacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin, muhtemel afetlerde Marmara Bölgesi'ne hizmet sunması için projelendirdiği Gıda Üretim Tesisi Projesi'nde çalışmalar hızla ilerliyor.

17 Ağustos 1999 depreminin ardından yaralarını saran ve afete hazır şehir için çalışan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, şehre afet mutfağı kazandırıyor. Muhtemel afette Marmara Bölgesi'ne hizmet sunması için Başiskele'de projelendirilen Gıda Üretim Tesisinde (afet mutfağı) çalışmalar sürüyor. 19 Eylül'de temeli atılan Gıda Üretim Tesisi projesinde ekiplerin yoğun çalışması sonunda binanın betonarme imalatı tamamlandı. Gıda Üretim Tesisinin duvar ve sıva imalatı devam ediyor. 420 günde tamamlanması planlanan Gıda Üretim Tesisinde 5 bin 300 metrekare kapalı alana sahip üretim tesisi planlanıyor. Proje içerisinde kuru ve soğuk depo alanları, gıda hazırlık, pişirme, paketleme ve sevkiyat bölümleri yer alacak.