Devleri geride bıraktılar, Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecekler

Türkiye Şampiyonası'nda dev rakiplerini geride bırakıp ipi göğüsleyen Nuh Çimento Hereke Kürek Kulübü, Balkan Kürek Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

Nuh Çimento Hereke Kürek Kulübü, 26-28 Ağustos tarihleri arasında yapılan Türkiye Şampiyonası'nda, Yıldız Erkekler kategorisinde 2 birincilik ve 2 ikincilik elde etti. Hereke ekibi; Fenerbahçe, Galatasaray, Şişecam, ODTÜ gibi kulüpleri geride bırakarak takım halinde Türkiye şampiyonluğunu göğüsledi. Bu şampiyonluk neticesinde Nuh Çimento Hereke Kürek Kulübü, 10-11 Eylül tarihlerinde Bosna Hersek'te yapılacak olan Balkan Kürek Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

Hereke ekibinden şampiyona için milli takıma 7 sporcu ve 1 antrenör katılacak.