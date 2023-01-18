Devlet ormanında inşa edilen kaçak yapılara yıkım

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde devlet ormanına ait sınırlarda yer alan kaçak yapıların Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yıkımına başlandı.

T.C. Orman Bölge Müdürlüğü Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde devlete ormanında inşa edilen kaçak yapıların yıkımına başladı. Gölcük Orman İşletme Müdürlüğü, Gölcük Orman İşletme Şefliği ekipleri kaçak yapı infazını gerçekleştirdi. Gölcük ilçesi Cumhuriyet Mahallesi sınırlarında bulunan yapılarla alakalı, ilgili mahkeme tarafından müsadere kararı verilmiş fakat vatandaşlar tarafından yapılar kullanılmaya devam edilmişti. Bunun üzerine Gölcük Müdür Yardımcısı Zülküf Kahraman başkanlığında, Gölcük Orman İşletme Şefi Suat Yıldırım ve orman muhafaza memurları bölgeye geldi. Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı iş makineleriyle kaçak yapıların yıkımına başlandı. Yapılan çalışmayla, Anayasa ile güvence altına alınan orman arazilerinde rant elde etme düşüncesinde olanların cesaretlerini kırmak amaçlandı.