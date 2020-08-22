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Devrilen hurda yüklü kamyonda sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde devrilen hurda yüklü kamyonun içinde sıkışan yaralı sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde devrilen hurda yüklü kamyonun içinde sıkışan yaralı sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.


Kaza, Gebze Mualimköy Mahallesi Gediz Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Süleyman G. idaresindeki 41 AAY 709 plakalı hurda yüklü kamyon, dönüş yaptığı sırada kontrolden çıkarak devrildi. Aracın devrilmesi sonucu sürücü kabininde sıkışan Süleyman G. yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine 112 acil yardım ekipleri sevk edildi.


Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yan yatan kamyonun camını keserek sıkışan yaralı sürücüyü bulunduğu yerden kurtardı. Sağlık ekiplerince sedyeye alınan yaralı Süleyman G., ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücüsün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken kaza hakkında jandarma ekipleri inceleme başlattı.

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