Devrilen tır TEM'i trafiğe kapattı

Kaza sebebiyle yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kalan yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu Ankara istikameti Kandıra Gişeleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Osman Ö. idaresindeki 81 KB 398 plakalı tır Ankara istikametinde seyir halindeyken, emniyet şeridinde bekleyen Ömer Sefa A. yönetimindeki 54 NB 503 plakalı otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Manevranın etkisi ile savrulan tır, otomobile çarparak devrildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık polis ve Karayolları ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalelerinde sürücülerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi.

Kazada yaralanan olmazken, tırın devrilmesi sebebi ile yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Ankara istikametinde oluşan trafiği gişeler istikametine yönlendiren ekipler, bir yandan da kaza yapan araçların kaldırılması için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde devrilen tır, yaklaşık 1 saat sonra vinç yardımı ile kaldırılabildi. Araçların çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açılabildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.