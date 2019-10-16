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Devrilme riski olan asırlık çınar ağacı kesilecek

KOCAELİ (İHA) – İzmit Yürüyüş Yolu’nda röntgenleri çekilerek çürük ve mekanik direnci zayıflamış olduğu belirlenen asırlık çınarlardan biri, yıkılma tehlikesinden dolayı kesilecek.

KOCAELİ (İHA) – İzmit Yürüyüş Yolu'nda röntgenleri çekilerek çürük ve mekanik direnci zayıflamış olduğu belirlenen asırlık çınarlardan biri, yıkılma tehlikesinden dolayı kesilecek.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi iş birliğinde İzmit Yürüyüş Yolu'nda bulunan asırlık çınarların röntgeni çekilmeye devam ediliyor. Ekipler tarafından Fevziye Camii önündeki 10 tescil numaralı çınar ağacının mekanik direncinin zayıflamış olduğu ve çürüklerle dolu olduğu tespit edildi. Bu kapsamda ileriki zamanlarda oluşabilecek öngörülemeyen devrilme riski ile can ve mal güvenliğinin tehlikeye girmemesi için Anıtlar Yüksek Kurulu'ndan alınan izinle çınar ağacının kesilmesi kararı alındı.


Akustik Tomografi cihazı ile asırlık çınar ağacının röntgenini çeken ekipler, iç kısımlardaki çürüyen ve kuruyan bölümleri tespit ettikten sonra ağacın kök ve gövdede durum tespiti, acil bakım ve koruma tedbirleri ve uzun dönemli bakım programını içeren teknik raporu ortaya çıkardı. Rapor sonunda tarihi çınar ağacının devrilme riski bulunması ile can ve mal kaybına yol açabilecek olmasından dolayı Anıtlar Yüksek Kurulu'ndan alınan izinle kesilme kararı alındı. Karar gereği çınar ağacı 17 Ekim saat 00.00'da Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler tarafından gerekli tedbirler alındıktan sonra kesilecek.

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