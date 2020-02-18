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Devrilme riski taşıyan ağaç kesildi

İzmit’te gövdesinin çürümesi nedeni ile tehlike oluşturan ağaç belediye ekipleri tarafından kesildi.

İzmit'te gövdesinin çürümesi nedeni ile tehlike oluşturan ağaç belediye ekipleri tarafından kesildi.


İzmit Karabaş Mahallesi'nde bulunan bir akça ağacının üzerinde çürükler meydana geldi. Gövdesinin çürümesi sonucu yola doğru eğilmeye başlayan ağaç, devrilme riski bulundurması dolayısıyla halkı tedirgin etti. Durumu fark eden İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, çürüyen ağaca müdahalede bulundu. Belediye Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ağacın çevresi önlem amaçlı trafiğe kapatıldı. Yol güvenliğinin sağlanmasıyla, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşüren çürümüş ağaç, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde kesildi.


Kesim işlemlerinin son ermesiyle yol yeniden kullanıma açıldı.

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