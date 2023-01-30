İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Dik yokuşlu Serdar Mahallesi'ne yeni merdiven

İzmit Belediyesi, dik yokuşu olan Serdar Mahallesi Er Sokağa yeni merdiven kazandırıyor.


İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Serdar Mahallesi Çayır Sokak ve Sedat Şanbay Sokak'ta merdiven çalışmalarına devam ederken, Er Sokak'ta da yeni merdiven yapımına başladı. Dik yokuşu ile yaya ulaşımının zor olduğu sokakta çalışmalarını sürdüren ekipler, kısa sürede bölgeye yeni merdiven kazandıracak. Hafta sonu itibariyle çalışmalara başlayan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, merdiven yapılacak alanın iskeletini tamamladı. 50 metre uzunluğunda ve yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda olacak merdiven için 11 metreküp beton kullanılacak.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.