Diliskelesi spor tesisinde sona gelindi

Diliskelesi Mahallesi'ne 2 bin metrekare alan üzerine yapılan tesiste, kapalı halı saha ile içinde fitness salonu, soyunma odaları, duşlar kafeterya ve teras bölümü bulunan iki katlı tesis yer alacak. 180 kişilik seyirci kapasiteli halı sahanın çelik konstrüksiyon çalışmalarının ardından zemini ve çevre düzenlemesinde sonra doğru gelindi.

Nisan ayı ortasında açılması öngörülen spor tesisiyle ilgili olarak açıklama yapan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Geçtiğimiz aylarda inşaat çalışmalarına başladığımız spor tesisimizde sona doğru geldik. Kış ayı olması ve bölgemizde yağan kar yağışı nedeniyle biraz aksamalar olsa da nisan ayının ortasında gençlerimizin hizmetine sunacağız. Hedefimiz spor ile Yükselen Şehir Dilovası'nı inşa etmek. İnşallah gençlerimizle ilk maçımızı nisan ayında oynayacağız" dedi.