Dilovası Batı Kavşağı'nda hummalı çalışma

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Dilovası Batı Kavşağı'nda başlatılan yağmursuyu altyapı çalışmasına devam ediliyor.

Yoğun yağışların olduğu günlerde Kocaeli Dilovası ilçesinde bulunan Batı Köprülü Kavşağı'nda olası su baskını nedeni ile D-100 Karayolu, İstanbul ve Ankara yönlerinde trafiğe kapanabiliyordu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü bu durumun ortadan kalkması için, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yolda aldığı güvenlik önlemleri ile çalışmalarına geçtiğimiz ayda başladı. Yaklaşık maliyeti 2 milyon 100 bin TL olan projede ikinci yatay sondaj çalışmasına devam ediliyor.

İnşa edilecek olan hat ile köprü altına gelen yağmur suları artık Dil Deresi'ne boşalacak.