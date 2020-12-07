Korona virüs tedbirleri kapsamında geçtiğimiz hafta sonu, 2 gün boyunca uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, Dilovası Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı. Dilovası Belediyesi'ne bağlı ekipler, şehrin farklı noktalarındaki açık alanlardaki beslenme noktalarının yanı sıra park ve bahçelere kedi, köpek ve kuşlar için kuru mama bırakarak, sulukları doldurdu.

Soğuk hava şartlarında yaşamları zorlaşan sokak hayvanları için alınacak küçük önlemlerle hayatlarını kurtarmanın mümkün olduğunu belirten belediye yetkilileri, başta sokak hayvanları olmak üzere tüm hayvanların, soğuk günlerde aç ve susuz kalmamaları için tüm vatandaşlardan hassasiyet göstermelerini istedi.

Ekiplerin iki gün boyunca sokak hayvanlarını beslediğini belirten Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Korona virüs salgınından can dostlarımız da çok olumsuz etkileniyor. Dilovası Belediyesi olarak normal günlerde yaptığımız gibi sokağa çıkma yasağında da sokak hayvanlarını unutmuyor onları beslemeye devam ediyoruz. İyi bir yaşam onların da en tabi hakkı. Onları sevgisiz ve gıdasız bırakmıyoruz” dedi.