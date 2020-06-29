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Dilovası Belediyesi tam kadro sahada

Ekibiyle birlikte sahaya inen Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, sorunları yerinde tespit ederek yerinde çözüm üretmek amacıyla Mimar Sinan Mahallesi’ne çıkarma yaptı.

Ekibiyle birlikte sahaya inen Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, sorunları yerinde tespit ederek yerinde çözüm üretmek amacıyla Mimar Sinan Mahallesi'ne çıkarma yaptı.


Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, beraberindeki belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve teknik ekiple birlikte Mimar Sinan Mahallesi'ne inceleme ziyareti gerçekleştirdi. Başkan Şayir, tüm mahallelerde eksikliklerin tespiti, yapılan çalışmalar ile birlikte halkın istek ve sorunlarını dinlemek için başlattıkları denetimlerde vatandaşlarla bir araya gelerek, sorun ve talepleri yerinde dinleme fırsatı bulduklarını ifade etti.


Yapılan denetimlerde mahallenin öncelikli sorunlarının biran önce giderilmesi talimatı veren Başkan Şayir, “Halkımızın sorunlarının ivedilikle çözümü için başlattığımız denetimlerin ilkini gerçekleştirdik. Mimar Sinan Mahallemiz'de talep edilen hizmetleri, öncelik sırasına göre yerine getirerek halkımızın daha güzel bir mahallede yaşamasını sağlayacağız. Oldukça önemsediğimiz mahalle denetimlerimizin ilki oldukça verimli geçti. Hem halkımızı dinledik, hem de eksikliklerimizi tespit etme fırsatı bulduk. Mahalle denetimlerimizi bundan sonraki süreçte de hız kesmeden devam edeceğiz. Tüm mahallelerimizin fizibilitesini çıkartarak çalışmalarımızı ona göre şekillendireceğiz” dedi.

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