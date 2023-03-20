Dilovası Belediyesi'nden öğrencilere YKS ücreti desteği

Hamza Şayir, ilçede yaşayan ve 17-18 Haziran'da yapılması planlanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek olan 12. sınıf öğrencilerinin YKS ücretini ödeyecek. Belediyeden yapılan açıklamada, üniversite sınavına girecek tüm 12. sınıf öğrencilerinin yatırdıkları dekont ile Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi'ne giderek, yatırdıkları ücretleri belediyeden geri alabilecekleri belirtildi.

Üniversite sınavına hazırlanan gençlere küçük de olsa bir jestte bulunmak istediklerini kaydeden Başkan Şayir, "Gençlerimizin üniversite sınavı yolculuklarında yanlarında olmak istedik. Yarınlarımızın umudu gençlerimiz için ne yapsak azdır. Bir nebzede olsa katkı sağlayabilirsek ne mutlu bize. Yeter ki onlar hayal etsin, amaçları ve idealleri uğruna çalışmaya devam etsin. Biz her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi.