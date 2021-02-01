Dilovası Çerkeşli Caddesi'nde yaya güvenliği sağlanıyor

Dilovası Kimya İhtisas OSB önündeki kavşaktan Çerkeşli Köyü girişine uzanan Çerkeşli Caddesi'nde, büyükşehir belediyesi ekipleri tarafından yayaların yol güvenliği için kaldırım imalatı yapılıyor.

İlçedeki Kimya İhtisas OSB önündeki kavşaktan, Çerkeşli Köyü girişine kadar uzanan Çerkeşli Caddesi'nde, vatandaşlardan gelen talep üzerine yayaların rahat ve güvenli bir şekilde yürüyebilmesi için Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından kaldırım imalatı gerçekleştiriliyor. Çalışma kapsamında Çerkeşli Caddesi'nde bin 440 metrekare parke imalatı yapılacak. Ekipler ayrıca 800 metre bordür ve 800 metre ayırma taşı imalatları gerçekleştirecek. Yoğun bir şekilde devam eden çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanması hedefleniyor. Çerkeşli Köyü ile Kimya İhtisas OSB önünde bulunan kavşak arasındaki Çerkeşli Caddesi'nde, yaya olarak seyahat eden vatandaşlar kaldırım olmadığı için hem yürümekte güçlük çekiyor hem de yol güvenliği acısından tehlike yaşıyordu. Çerkeşli Köyü Muhtarlığı ve köy sakinlerinin talebini dikkate alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çerkeşli Caddesi'ne kaldırım imalatı yaparak yayaların güvenli ve rahat bir şekilde ulaşımlarını sağlayacak.