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Dilovası dekoratif aydınlatmalarla süsleniyor

Dilovası Belediyesi tarafından ilçede estetik ışıklandırma çalışması yapıldı.


Dilovası'nda başlatılan dekoratif aydınlatma çalışması ile caddeler daha estetik bir görünüme kavuştu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Dilovası Belediyesi'nin çalışması ile geçtiğimiz yıl başlatılan Yavuz Sultan Selim Caddesi'nin yeniden düzenlenmesi çalışması, caddenin alt ve üst yapısının bitirilmesi ve Eynerce Kavşağı'na bağlanmasının ardından önceki gün tamamlanan dekoratif aydınlatmaları ile ışıl ışıl bir görünüme kavuştu. Yavuz Sultan Selim Caddesi'nin ardından dekoratif aydınlatma çalışmaları hız kesmeden devam edecek. Sırada Dilovası'nın en işlek caddeleri olan Bağdat Caddesi ve İstiklal Caddesi'nde de çalışma yapılacak. Kısa sürede tamamlanması planlanan dekoratif aydınlatma ile ilçe yeni görünümüne kavuşmuş olacak.


Yavuz Sultan Selim Caddesi'nin ışıl ışıl görünümü vatandaşların ve esnafların beğenisini toplarken aydınlatma çalışmalarının devam edeceğini belirten Başkan Şayir, “Seçim beyannamemizde halkımıza söz verdiğimiz Yavuz Sultan Selim Caddesi'nin yeniden düzenlenerek daha modern hale getirilmesi çalışmasını bitirdik. Altyapı, üst yapı çalışmalarının ardından son olarak ta önceki gün aydınlatmaları bitti. D100 karayoluna cephe olan caddemizin dekoratif aydınlatma ile ışıl ışıl görünüme ve görsel zenginliğe kavuşması ilçemize ayrı bir değer kattı” dedi.

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