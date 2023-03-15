Dilovası derbisinde gülen taraf Diliskelesi oldu

Dilovası derbisinde gülen taraf, maçı 3-2 kazanan Diliskelesispor oldu.

Kocaeli'de Süper Amatör Lig Play-Off maçında Diliskelesi ile Dilovası Belediyespor, Şehit Nihat Karadaş Stadı'nda karşı karşıya geldi. Zorlu geçen Dilovası derbisinde gülen taraf maçı 3-2 kazanan Diliskelesispor oldu. Mücadeleyi, AK Parti Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, MHP İlçe Başkanı Ali Demiray, Yeniden Refah Partisi İlçe Başkanı Ercan Oğuz, İlçe Emniyet Müdürü Turgut Yazar, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Murat Babaoğlu, belediye başkan yardımcıları birlikte izledi. Diliskelesispor'un galibiyeti ile sona eren maç sonrası sahaya inen Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman, Diliskelesispor Başkanı Sinan Yaşar, yönetimi ve futbolcularını tebrik ederek çiçek takdim etti. Her iki takım futbolcularını tebrik eden Diliskelesispor Başkanı Sinan Yaşar ise “Dilovası derbisinde kazanan takım Diliskelesispor olsa da ilçemize yakışır bir müsabaka ile maçın centilmence geçmesi bizler için çok önemliydi. Her iki takım oyuncularımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki maçlarımızı da aynı şekilde galibiyetlerle süsleyerek hedefimize ulaşmak istiyoruz. Bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ediyorum” dedi.