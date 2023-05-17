Dilovası doğu girişine dekoratif yapay şelale

Dilovası Belediyesi'nin ilçeye görsel güzellik katmak amacıyla geçtiğimiz aylarda başlattığı doğu girişi dekoratif yapay şelale ve çevre düzenlemesi çalışmalarında sona gelindi.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'in projesi doğu kavşağı yapay şelale ve çevre düzenlemesi çalışmalarında sona gelindi. 3430 metrekare alanda başlatılan çalışmayla, doğu kavşağından ilçeye girenleri görsel güzelliği ile karşılayacak yapay şelalenin ilçeye farklı bir hava katacağını söyleyen Başkan Şayir, "Göreve geldiğimiz günden bu yana 'yükselen şehir Dilovası' iddiamızla yaptığımız çalışmalar bir bir ortaya çıkmaya devam ediyor. İlçemize görsel güzelliği ile değer katan birçok projemizin yanında, doğu kavşağı dekoratif yapay şelale ve çevre düzenlemesi içerisindeki yeşillendirme çalışmaları ile ilçemiz daha güzel bir görünüme kavuşacaktır" dedi.