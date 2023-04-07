Dilovası gönül sofrasında buluştu

Kaymakam Dr. Metin Kubilay ve Belediye Başkanı Hamza Şayir'in organize ettiği iftar programında yetim ve öksüz çocuklar ile ilçe protokolü bir araya geldi. Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen iftar programı öncesi Kubilay ve Şayir, iftara katılan çocuklar ile ilgilendi. Kur'an tilaveti ile başlayan program, iftar ile devam etti.

"Biz Dilovası'nda hep birlikte kocaman bir aileyiz"

Yemeğin ardından programın açılış konuşmasını yapan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Çocuklar gülerse dünya güler. Bunu canı gönülden söylüyoruz. Çocuklarımızın hayalleri ve ümitleriyle dolu bir dünya için hep birlikte çaba gösteriyoruz. Sizinle aynı sofrada olmak tebessüme vesile olmak çok güzel bir duygu. Bizler, çocuklara değer veren hele hele sizin gibi yavrularımıza farklı değer veren, yetime sahip çıkan bir inancın mensuplarıyız. Biz Dilovası'nda hep birlikte kocaman bir aileyiz. Bu mübarek Ramazan ayı vesilesiyle sizlerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyorum. İnşallah bundan sonra da yine hep birlikte olacağız. Katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyor, bayramınızı da şimdiden tebrik ediyorum" dedi.

"Bizler sizin arkanızda, sırtınızı güvenle yaslayabileceğiniz dağ gibiyiz"

Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay ise "Bu güzel iftar programında çocuklarımızla gençlerimizle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyorum. Yetim ve öksüz kardeşlerimiz Allah'ın bizlere emanetleridir. Bizlerin üzerine düşen görev, onlara sahip çıkmaktır. Devletimizin ve milletimizin şefkat ve merhamet eli daima siz değerli kardeşlerimin üzerinde olacaktır. Bizler sizin arkanızda, sırtınızı güvenle yaslayabileceğiniz dağ gibiyiz. Kapımız da gönlümüz de daima sizlere açıktır” diye konuştu.