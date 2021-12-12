Dilovası Köseler Ortaokuluna basketbol ve voleybol sahası

"Potasız Okul Kalmasın" projesi kapsamında Dilovası Köseler Ortaokulu'na basketbol ve voleybol sahası yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Potasız Okul Kalmasın projesi kapsamında il genelindeki çalışmaları sürüyor. Çalışmalar kapsamında Dilovası Köseler Ortaokulu'nun bahçesindeki 723 metrekarelik alana asfalt serildi ve bu alana voleybol ile basketbol sahaları için zemin boyaması yapıldı. İki potanın ve bir adet voleybol setinin kurulduğu okulda ayrıca okul idaresinin isteği üzerine uygun yerlere oyun alanları için rengarenk çizimler yapıldı. Proje kapsamında 2021 yılı içerisinde 98 okul basketbol ve voleybol sahasına kavuştu.