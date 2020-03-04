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Dilovası meclisi Türk bayrakları ile donatıldı

Dilovası Belediyesi Mart ayı olağan meclis toplantısı, Türk bayrakları ile donatılan salonda Hamza Şayir başkanlığında gerçekleşti.


Dilovası Belediyesi Mart ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. İdlib'de ki saldırıya tepki olarak Türk Bayrakları ile donatılan salonda toplantı öncesi açıklamalarda bulunan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Üç ayların başlangıcını ve geçmiş Regaip Kandili'ni kutlarken, İdlib'deki saldırıda şehit olan askerlerimiz için Allah'tan rahmet, gazilere acil şifa, yakınlarına ve millete sabır dilerken, bu konuda gösterilen hassasiyetten dolayı herkese teşekkür ediyorum” dedi.


Konuşmaların ardından meclis gündem maddelerine geçildi. Meclisin birinci maddesi Köseler Mahallesi 307 ada 5 no'lu parselde bulunan binanın ilçe müftülüğüne tahsis talebi oybirliğiyle imar komisyonuna havale edildi. Gündemin ikinci maddesinde yer alan Diliskelesi Mahallesi'nde üzerinde vatandaşa ait ev bulunan 3068 no'lu parselin satış talebi oybirliğiyle imar komisyonuna havale edildi. Meclisin son maddesi belediye iştiraki olan Dilbel Organizasyon Taşımacılık İnşaat Gıda Sosyal Hizmetler San. Tic. A.Ş.'ye yönetim kurulu seçimi bir sonraki meclise bırakıldı.

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