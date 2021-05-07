Dilovası sokaklarına dekoratif aydınlatma

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'in seçim öncesi sözünü verdiği dekoratif aydınlatma çalışmaları, ilçenin dört bir yanında artarak uygulanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Yavuz Sultan Selim ve Bağdat caddelerinin aydınlatılması ile başlayan dekoratif aydınlatma çalışmaları, diğer cadde ve sokaklarda da devam ediyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Hamza Şayir, "İlçemize görsel olarak büyük değer katan dekoratif aydınlatma çalışmalarımız her geçen gün yeni sokak ve caddeleri aydınlatmaya devam ediyor. Halkımız tarafından da büyük beğeni toplayan bu çalışmalarımızda sıra Diliskelesi Mahallesi Cumhuriyet Caddesi, Mimar Sinan Mahallemizin işlek caddesi olan Mimar Sinan Caddesi, Orhangazi ve Mimar Sinan Mahallesi'nin ortak caddesi olan İstiklal Caddesinin aydınlatılmasına geldi. İnşallah 25 Mayıs'ta yapılacak ihalenin ardından kısa sürede çalışmalar başlatılacak. Çalışmalar bittiğinde ilçemiz daha ışıl ışıl olacaktır. Şimdiden ilçemize hayırlı olsun" dedi.