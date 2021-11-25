Dilovası Tepecik Köyü'nde yol konforu arttırıldı

Dilovası Tepecik Köyü'nde doğal sebeplerden dolayı bozulan bazı yollarda üstyapı çalışmaları gerçekleştirildi.

İl genelinde hava durumunun müsaitliğine göre çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Dilovası Tepecik Köyü'nde bulunan Bağiçi, Simge ve Ağca sokaklarda üstyapı çalışması gerçekleştirdi. İş dahilinde soğuk asfalt olan ve doğal sebeplerden dolayı bozulan bu yollara, 2 bin 300 ton binder asfalt serimi yapıldı.