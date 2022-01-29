Dilovası viyadük projesi için ilk kazma vuruldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yapımını üstlendiği Dilovası Hastane Yolu Viyadük Yapım Projesi'ne başladı.

Vatandaşların konforlu ve rahat ulaşımı için kentin önemli noktalarında köprü, viyadük ve alternatif yol çalışmaları gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yatırımlarına bir yenisini daha ekliyor. Bu bağlamda Dilovası Hastane Yolu Viyadük Yapım Projesi'ne başlandı. Proje kapsamında, ilçe merkezinden Dilovası Devlet Hastanesi'ne ulaşımın kolay bir şekilde sağlanacağı 935 metrelik duble yol üzerinde, 212 metre uzunluğunda 6 açıklıklı bir viyadük yapılacak. Yüklenici firmaya yer tesliminin yapılmasından sonra proje start aldı. Ekipler bölgede ilk iş olarak viyadük ayaklarına ulaşmak için servis yolu kazı çalışmaları yapıyor. Yapımına İstiklal Caddesi'nden başlanacak 935 metrelik duble yol, vadi üzerinden viyadük ile geçilerek Dilovası Devlet Hastanesi'ne bağlanacak. Böylelikle hastane ve ilçe merkezi arasındaki ulaşım kolaylaşıp, daha konforlu ve güvenli hale getirilecek. 44 bin 875 metreküp kazı çalışmasının yapılacağı projenin yapımında 7 bin 235 metreküp beton ve bin 412 ton nervürlü demir kullanılacak.