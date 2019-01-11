Dilovası Yüzme Havuzu manzarasıyla da mest edecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin pek çok yerinde inşa edilen yarı olimpik yüzme havuzlarından birini de Dilovası'na kazandırıyor.

İnsan vücudunda oluşturduğu fiziki hareketlilik açısından en ideal sporlar arasında yerini alan yüzme sporu, Büyükşehir'in tesislerinde yaygınlaştırılıyor. Dilovası'nda inşa edilen yarı olimpik yüzme havuzu küçük yaştan itibaren yeni yüzücülerin yetişmesine ev sahipliği yapacak. Boğaz manzaralısıyla da büyüleyecek olan yüzme havuzundan Dilovası'nda ve çevre ilçelerde yaşayan gençler yararlanabilecek.

Büyükşehir Belediyesi, spora ve sporcuya verdiği desteği sürdürüyor. Bu doğrultuda Dilovası'nda yapımı devam eden yarı olimpik yüzme havuzunun inşası titizlikle gerçekleştiriliyor. Hızla devam eden çalışmalar kapsamında yapının havuz çelik konstrüksiyonu çelik kiriş birleşimleri yapılıyor.

Zemin kat ıslak hacimlerde kaba sıva imalatı ve bodrum kat perde dışı su izolasyonu yapılıyor. 1'inci kat duvar imalatlarına da başlayan ekipler, ayrıca bina genelinde duvar içi elektrik borularını yerleştiriyor. Çevre yağmur suyu hattı deplasesi için kazı ve borulama imalat işi de tamamlanan işler arasında yerini aldı.

Dilovası Bilal-i Habeş Caddesi üzerinde yer alan Dilovası Spor Salonu ve Şehit Nihat Karadaş Spor Tesisi arasında kalan alanda yarı olimpik yüzme havuzu inşa ediliyor. Projenin toplam inşaat alanı 4 bin 200 metrekare olacak. Yapının bodrum katında 2 adet masa tenisi salonu, 2 adet satranç ve 1 eğitmen odası ile soyunma odaları ve duşlar yer alacak. Yapının tesisat su deposu, kazan dairesi, havuz tesisat odası ve klima santrali gibi kısımlar da bu katta bulunacak.

Yapının zemin katı giriş fuayesi, yarı olimpik yüzme havuzu ve çocuk havuzundan oluşacak. Ayrıca bu katta kafeterya, 2 adet antrenör odası, 2 adet soyunma odası ve büro birimleri yer alacak. Birinci katta ise kat fuayesi, bay ve bayan fitness salonu, soyunma ve duş alanları, mescitler ve 94 kişilik seyirci tribünü bulunacak.