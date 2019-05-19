Dilovası Yüzme Havuzu'nda çalışmalar sürüyor

Kocaeli Büyük şehir Belediyesi tarafından Dilovası'nda inşa edilen ve yeni sporcuların yetişmesinin hedeflendiği yarı olimpik yüzme havuzunun dış cephesi şekillenmeye başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Dilovası'nda inşa edilen yarı olimpik yüzme havuzunda çalışmalar devam ediyor. İnsan vücudunda oluşturduğu fiziki hareketlilik açısından en ideal sporlar arasında yer alan yüzme sporu, Dilovası'nda küçük yaştan itibaren yeni yüzücülerin yetişmesine olanak sağalayacak.

İnşaat çalışmaları hızla süren yapının zemin kat ıslak hacimleri seramik kaplama ve çevre duvarlarının perde donatı montajı tamamlandı. Tüm binada saten alçı sıva imalatlarına devam ediliyor. Yüzme havuzunun çelik yapı üzeri kenet çatı alt sac kaplama imalatı tamamlandı. Tüm cephelerin doğrama montajı yapılıyor. Traverten tasların sevkiyatı bekleniyor. Tüm mahallerde yangın tesisatı eksiklerin yapımı sürerken binanın havalandırma tesisatı eksikleri yapılıyor. Birinci kat seramik kaplama imalatına da devam eden ekipler, çevre duvarlarının kalıp montajlarını tamamlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

İnşaat alanı 4 bin 200 metrekare olan yapının bodrum katında 2 adet masa tenisi salonu, 2 adet satranç ve 1 eğitmen odası ile soyunma odaları ve duşlar yer alacak. Yapının tesisat su deposu, kazan dairesi, havuz tesisat odası ve klima santrali gibi kısımlar da bu katta bulunacak.

Yapının zemin katı giriş fuayesi, yarı olimpik yüzme havuzu ve çocuk havuzundan oluşacak. Ayrıca bu katta kafeterya, 2 adet antrenör odası, 2 adet soyunma odası ve büro birimleri yer alacak. Birinci katta ise kat fuayesi, kadın ve erkek spor salonu, soyunma ve duş alanları, mescitler ve 94 kişilik seyirci tribünü bulunacak.