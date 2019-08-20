Dilovası'da çocuklar havuz keyfinde

Dilovası Belediyesi ve Dilovası İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz Haziran ayında başlayan Yaz Spor Okulları kapsamında sürdürülen eğitimlere bir yenisi daha eklendi. Dilovası Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Lisesi bahçesine kurulan portatif yüzme havuzunda çocuklar uzman yüzme hocaları eşliğinde yüzme dersleri almaya başladılar. Yüzme derslerinin açılışında renkli görüntüler yaşanırken çocuklar havuzun keyfini doyasıya yaşadılar.

Dilovası Belediyesi ile ortaklaşa yürütülen “Haydi Çocuklar Havuza” projesi kapsamında yüzlerce çocuk yüzme eğitimi için başvuru yaparken, eğitimler 19 Ağustos itibari ile başladı. Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Lisesi bahçesine kurulan dev havuz'da temiz ve hijyenik koşullara önem verilerek eğitmenler tarafından çocuklara yüzme eğitimleri verilecek. Projenin açılışında konuşan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Geride bıraktığımız eğitim öğretim yılında yorulan çocuklarımız, belediyemiz ve ilçe spor müdürlüğümüz tarafından kurmuş olduğumuz havuzlarda hem yüzmeyi öğrenecekler hemde tatilin tadını çıkarıp dinlenecekler. Aydınlık bir şehrin geleceği, yüzü gülen çocuklarına borçludur. Biz de buradan yola çıkarak kurduğumuz havuzlarda çocuklarımıza güvenli ve güzel bir tatil imkânı sunarak, yüzlerini güldürmek için çalışıyoruz” dedi.

Proje ile Dilovası'nda çocuklara yüzme öğreteceklerini dile getiren Başkan Şayir, “İlçemiz genelinden çok sayıda çocuğumuz başvuruda bulundu. Kurulan portatif havuzla birlikte çocuklarımız en sağlıklı spor dallarından biri olan yüzmeyi hijyenik bir ortamda tecrübeli eğitimcilerimiz tarafından öğrenecekler. Geleceğimiz olan çocuklara verdiğimiz önemin bir göstergesi olan yaz spor okullarımızda çok farklı dallarda çok güzel eğitimler devam ediyor. İlçe Spor Müdürlüğümüz ile birlikte yaptığımız çalışmanın meyvelerini inşallah ilerki yıllarda alacağız. Çalışmalara katkılarından dolayı İlçe Spor Müdürümüz Murat Babaoğlu ve ekibine de teşekkür ediyorum” diye konuştu.