Dilovası'na 8 yeni park yapılıyor

Dilovası Belediye Başkanı Başkanı Hamza Şayir'in seçim beyannamesinde taahhüt ettiği her mahalleye yeni park sözü hayata geçiyor. Dilovası'na yapılacak 8 yeni parkın ihalesi gerçekleştirildi.

Dilovası Belediye Başkanı Başkanı Hamza Şayir'in seçim beyannamesinde taahhüt ettiği her mahalleye yeni park sözü hayata geçiyor. 8 parkın ihalesi yapılarak çalışmalar başlatıldı. Yaklaşık 13 milyona mal olacak parklarda, çocuklar güvenle oynayabilecek. Hızla tamamlanması planlanan 8 parkın ardından, diğer mahallelerde de yeni parkların yapılması için çalışmalar başlayacak.

“Çocuklarımız güvenli ve sağlıklı alanlarda vakit geçirsin”

Yapılan tüm çalışmaların geleceğin teminatı olan çocukların mutluluğu için olduğunu belirten Başkan Şayir, “İlçemizde çocuklarımız için hizmet üretmeye devam ediyoruz. 12 Mahalleye 12 yeni park için adımlarımızı attık. Çalışma programımıza aldığımız parklarımızdan 8 tanesinin ihalesini gerçekleştirdik. İnşallah kısa sürede inşaat çalışması başlayacak ve bitecek Çocuklarımıza verdiğimiz sözü yerine getirmiş olacağız. Sevgili çocuklar, sizler için üretiyor, geleceğiniz için çalışıyoruz. Biliyoruz ki; çocuk parkları bedensel ve zihinsel gelişime katkı sağlar, sosyalleştirir ve eğlendirir. Bunun için gerekli olan ne varsa yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.