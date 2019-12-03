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Dilovası'na altın madalya ile döndü

Dilovası Belediyespor ve Milli Takım sporcularından Ayşegül Gülenç, İpek yolu 4.

Balkan Açık Wushu Kung Fu Şampiyonasında altın madalya kazanarak ülkemizin ve Dilovası'nın gururu oldu.


İpek yolu 4. Balkan Açık Wushu Kung Fu Şampiyonası 26 Kasım-01 Aralık 2019 tarihleri arasında Ankara Anadolu Termal Otel'de gerçekleşti. Balkan Şampiyonasına Yurt dışından 18 ülke katılırken toplamda 1100 sporcu şampiyonada yarıştı.


Balkan şampiyonu oldu


Yarışmada Dilovası Belediye spor ve Milli Takım sporcularından Furkan Yıldız 90 kiloda yarışarak Balkan 3.sü olurken bronz madalya kazanırken, yine 48 kiloda yarışan Ayşegül Gülenç ise Balkan 1.si olarak Altın Madalya kazanarak Balkan Şampiyonu oldu.


Başkan Şayir'i ziyaret ettiler


Balkan Şampiyonasından gururla dönen Dilovası Belediye spor Wushu Kung Fu Antrenörü Hasan Yıldız ve sporcuları Ayşegül Gülenç ve Furkan Yıldız, ayağının tozuyla Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'i ziyaret ettiler.


Gençlerimize güveniyoruz


Başarılı sporcuları makamında ağırlayan Başkan Şayir, “Hocamız Hasan Yıldız ve genç kardeşlerimizi başarılarından dolayı kutluyorum. Dilovası'nın böyle güzel haberlere ihtiyacı var. İlçemizde imkânlar verildikçe çok güzel başarılara imza atacak gençlerimiz var. Biz bunu çok iyi biliyoruz. Sizler onlara örnek oldunuz. Aldığını başarılar ile onlara örnek olmasını diliyorum. Biz her zaman gençlerimizin yanındayız, onlara güveniyoruz. Yeter ki gençlerimiz kendilerine güvensin, başarabiliriz desinler” dedi.

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