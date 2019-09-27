Dilovası'na giriş çıkışlar rahatlayacak

Yavuz Sultan Selim Caddesi Bağlantı Yolu' projesi çalışmaları kapsamında, Dilovası Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde asfalt serimi yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Dilovası'nda yaşayan vatandaşların hayatını kolaylaştıracak olan Eynerce Kavşağı - Yavuz Sultan Selim Caddesi bağlantı yolu projesinin çalışmalarına devam ediyor. Proje kapsamında, Dilovası ilçesinin D-100 yoluna katılımını ve ayrımını sağlayan Eynerce Kavşağı, şehir merkezine uzanan kolu olan Yavuz Sultan Selim Caddesi ile birleştirilerek yan yol yapılıyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı bu doğrultuda Yavuz Sultan Selim Caddesi'ne asfalt serimi gerçekleştirildi. Projenin bitmesiyle ilçeye, doğu tarafından giriş çıkışlar daha rahat olacak.

D-100 karayolu üzerinde yer alan Eynerce Kavşağı, Dilovası şehir merkezine ulaşımda önemli bir görev alıyor. Dilovası ilçesi D-100 karayolu yan yolu mevcutta çift yönlü olarak hizmet veriyor. D-100 ile yan yol arasındaki kot farkı nedeniyle yol sürekliliği sağlanamadığından, D-100 karayolundan Dilovası ilçesi merkezine girişler diğer yollardan dolaylı olarak sağlanabiliyor. Yeni proje ile bu sorun ortadan kaldırılarak ilçe merkezine ulaşım daha düzenli ve kolay hale gelecek.

Proje çalışmaları kapsamında, Eynerce Kavşağı'ndaki yeni menfez yapımına devam ediliyor. Yavuz Sultan Caddesi'nde kaldırım ve parke imalatları tamamlandı. Çalışmalarına yoğun bir devam eden Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Eynerce Kavşağı'nın bağlanacağı Yavuz Sultan Selim Caddesi'ne asfalt serimi gerçekleştirdi. Asfalt serimi sonrasında caddeye dekoratif aydınlatma direkleri dikilecek ve yol çizgilerinin çizimi yapılacak. Çalışmalar doğrultusunda ayrıca Eynerce Kavşağı ve Yavuz Sultan Selim Caddesini birleştirecek olan bağlantı yolunda kazı ve taş duvar yapımı devam ediyor.

Söz konusu proje kapsamında, mevcutta yer alan Eynerce Kavşağı, devamında yapılacak olan dönel kavşak ve bağlantı yolu önemli kolaylıklar sağlayacak. Çalışma ile İzmit yönünden Dilovası ilçe merkezine erişimler yan yol aracılığı ile doğrudan sağlanacak. İnşa edilecek yeni caddeyle hem ulaşım rahatlayacak hem de bölgenin çehresi değişecek.