Dilovası'na giriş çıkışları rahatlayacak çalışmada sona gelindi

KOCAELİ(İHA) – Büyükşehir tarafından Dilovası'na giriş çıkışları rahatlatmak için başlatılan Batı Kavşağı düzenleme projesi içerisinde yer alan 3 adet köprü tamamlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Dilovası şehir merkezine giriş çıkışları rahatlatmak için Batı Kavşağı'nda düzenleme çalışmaları gerçekleştiriyor. Çalışmalar çerçevesinde kavşakta ilave kollar ve köprüler oluşturularak bağlantılar sağlanacak. Proje içerisinde yer alan 3 adet köprü de tamamlandı. Çalışma tamamlanınca ilçe merkezinden D-100 İstanbul yönüne gitmek isteyen araçlar trafik sorunu yaşamayacak.

Dilovası Batı Kavşağı'nda süren çalışmalarda 3 adet köprü tamamlandı. Toprakarme panel montajı ve yağmur suyu imalat çalışmaları da biten projenin asfalt çalışmalarına geçildi. Asfalt atabilmek için yol düzleme işine başlayan ekipler, yaya ve oto korkulukları ile elektrik aydınlatma direk montajına da başladı. Çevre ve peyzaj düzenlemesi de yapılan projenin kısa sürede bitmesi hedefleniyor.

Yeni çalışmayla ilçeye giriş ve çıkışlar rahatlayacak. Çalışma ile yeni köprüler ve kavşak kolları oluşturulacak. Proje ile batıdan Gebze yönünden gelerek Dilovası'na gitmek isteyen araçların sanayii alanı içerisine girmeden ilçe merkezine geçişi sağlanacak. Dilovası girişi için mevcut köprü revize edilecek. Çalışmada biri dere köprüsü olmak üzere 3 adet köprü yapıldı.

Dilovası ilçe merkezinden D-100 İstanbul yönüne gitmek isteyen araçlar proje ile direkt katılım sağlayabilecek. Proje kapsamında D-100 Karayolu üzerindeki Batı Kavşağından Dilovası ilçe merkezine girecek taşıtların giriş ve çıkışı düzenlenecek. Yapılacak kavşak düzenlemeleri ile Dilovası şehir merkezinden, D-100 Karayoluna sanayi iç yollarını kullanmadan doğrudan giriş ve çıkış sağlanacak.