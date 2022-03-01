İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Dilovası'na köprü manzaralı seyir terası

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Dilovası ilçesinde Osmangazi Köprüsü’nü gören bir noktada seyir terasını hizmete sunacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Dilovası ilçesinde Osmangazi Köprüsü'nü gören bir noktada seyir terasını hizmete sunacak.


Kentin pek çok noktasına yeni parklar ve sosyal alanlar inşa eden Büyükşehir Belediyesi, Dilovası Diliskelesi Mahallesi'ne Osmangazi Köprüsü manzaralı seyir terası kazandırıyor. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Diliskelesi Mahallesi'nde yatırım planına alınan seyir terasında çim biçme işlemi yaparak alanı temizliyor. Ekipler burada ilk olarak kafeterya inşa edecek. 180 metrekare alana yapılacak binanın 73 metrekaresi kafeterya, 23 metrekaresi servis alanı, 15 metrekaresi mutfak, soğuk ve kuru depo yeri olacak. Ayrıca yapı içerisinde tuvaletler ile bebek bakım odası da bulunacak.


Seyir terası alanında yer alacak kafeteryanın yaz dönemine kadar faaliyete geçmesi planlanıyor.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.