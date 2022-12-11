Dilovası'na köprü manzaralı seyir terası

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Dilovası'na kazandıracağı seyir terasında sona yaklaştı. Seyir terasının manzarasıyla vatandaşların buluşma noktası olması planlanıyor.

Daha önce Dilovası ilçesinde Adnan Kahveci Parkı'nı sil baştan yenileyen, ‘Eynerce' ismiyle yeni bir park inşa eden Büyükşehir ekipleri, şimdi de Diliskelesi Mahallesi'ndeki Osmangazi Köprüsünü tepeden gören alana seyir terası inşa ediyor. 2 bin metrekarelik alanda inşa edilen seyir terası, Osmangazi Köprüsü ve İzmit Körfezi'ni tepeden görmesi dolayısıyla güzel bir manzara sunacak. Bu bağlamda ekipler, projenin önemli bir parçası olan alana 150 metrekarelik modern bir kafeterya inşa etti. Kafeterya binasının ilerleme oranının yüzde 95'ine ulaşan ekipler, kalan işleri de tamamlamak için çalışma yürütüyor.