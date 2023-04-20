Dilovası'na meslek yüksek okulu sözü

İftara katılan AK Parti Kocaeli Milletvekili adayı Prof. Dr. Saadettin Hülagü, sanayi kenti Dilovası'na iki meslek yüksek okulu yapılması için çalışacağının sözünü verdi.

Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen organizasyonda dualar edildi, oruçlar açıldı. Programın açılış konuşmasını yapan DENAD Başkanı Samet Elden, "Dilovası Belediye Başkanımızın düzenlemiş olduğu bir iftar programında arada olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde paylaştığımız bu sofrada buluşmamıza vesile olan Başkanımız Hamza Şayir'e çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Büyük bir destek istiyorum"

Vatandaşlarla her zaman bir arada olduğunu söyleyen Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Göreve geldiğimiz günden bu yana halkımıza verdiğimiz sözlerimizin üzerinde hizmeti ilçemize yapmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyorum. Bu süreçte ilçemiz adına ne istediysek hükümetimiz ve Büyükşehir Belediyemiz hiçbir zaman bizi geri çevirmeyerek fazlasını verdi. Ülkemiz artık eski Türkiye değil. İstikrar var, eserler var. Ülkemizde ve ilçemizde çok güzel projelerimiz hayata geçerken yaklaşan bir seçim sürecine doğru gidiyoruz. Bu süreçte sizlerden bir isteğim var.

Bugüne kadar ne istediysek yaptık. Bunu yapmamıza vesile olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Cumhur İttifakı'na 14 Mayıs seçimlerinde sizlerden büyük bir destek istiyorum. Hizmetlerin devamı, istikrarın devamı için, yeni Türkiye Yüzyılı için, güçlü Türkiye için destek istiyorum" dedi.

"Sizlerin refahı için çalışmaktan onur duyacağım"

Vatandaşın sesi olacağını ifade eden Prof. Dr. Sadettin Hülagü ise yaptığı konuşmasında "Ülkemiz yakın bir zamanda seçim atmosferine girdi. Bizde bu süreçte ülkemiz için geleceğimiz için elimizi taşın altına koymak adına, Cumhurbaşkanımıza dava ve yol arkadaşı olduk. İlerleyen süreçte mecliste görev almamız halinde sizlerin sesi olmaktan ve sizlerin refahı için çalışmaktan onur duyacağım" diye konuştu.

Dilovası'na meslek yüksek okulu kazandırılması için çalışma yapacağını dile getiren Hülagü, "Dilovası Belediye Başkanımız Hamza Şayir ve arkadaşlarımızla yapılan istişareler sonrası Dilovası'na metalurji ve kimya iki meslek yüksek okul yapılması için çalışacağız. Ayrıca Dilovası Devlet Hastanemize de yaptığımız ziyarette, hastanemizde bazı alanlardaki doktor ihtiyaçlarının da en kısa sürede giderilmesi için de üzerime düşeni yapacağımı sizlere söz veriyorum" dedi.