Dilovası'na yapılacak parklar için start verildi

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, önceki gün Dilovası'na gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanı Cenan Turan ve ekibini makamında ağırladı. Ardından sahaya inen heyet, yeni yapılacak olan park alanlarını inceledi.

"Vatandaşımızın hizmetine sunacağız"

Saha da yeni park alanlarını inceleyen Başkan Şayir, "Çocuklarımızın eğleneceği, yetişkinlerin ise hoşça vakit geçirebileceği 4 parkın çalışması için son hazırlıkları yapıyoruz. Diliskelesi Mahallemize yapılacak olan seyir terası ve 5 bin 100 metrekare alan üzerine içerisinde çocuk oyun alanı, fitness spor aletleri ve spor alanları, dinlenme ve piknik alanı ile içerisinde pek çok kentsel donatı elemanlarının olduğu bir başka park da vatandaşımızın hizmetine sunacağız. Ayrıca Orhan Gazi Mahallemizde bulunan Adnan Kahveci Parkı'nı da yeniden düzenleyerek halkımızın hizmetine açacağız. Yine Orhan Gazi Mahallemizde bulunan Eynerce Kavşağı'nın da yanında bulunan alanda çocuklarımız için park yapımına başlanacak. Son olarak Cumhuriyet Mahallemizde bulunan İbn-i Sinan Parkımızı da yeniden düzenleyerek çocuklarımızın ve vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Yeni yapılacak olan parklarımızda çocuklarımızla birlikte yetişkin vatandaşlarımızın da vakitlerini geçirebilecekleri alanları da yapıyoruz. Bu güzel yatırımları ilçemize kazandıracak olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın'a Dilova'mız adına teşekkür ediyorum" dedi.