Dilovası'na yeni spor kompleksi kazandırılacak

Dilovası Belediyesi'nin kasım ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. Meclis toplantısında, Güneş Spor Tesislerinin belediyeye ait parsel ile takas edilip, spor kompleksi olarak vatandaşların hizmetine sunulacağı oy birliğiyle kabul edildi.

Dilovası Belediyesi kasım ayı olağan meclis toplantısı, Dilovası Kültür Merkezi'nde Belediye Başkanı Hamza Şayir'in başkanlığında gerçekleştirildi. Seçim beyannamesinde yer alan Geçici Hayvan Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi'nin geçtiğimiz hafta hizmete açıldığına değinen Başkan Hamza Şayir, "Kuzey Marmara Otoyol İşletmeciliği tarafından hayata geçirilen 16 bin metrekare alana sahip Türkiye'nin en iyi hayvan barınaklarından biri olan barınağımız ve bakım merkezimizin inşallah can dostlarımızın hayatlarına kolaylıklar sağlayacak, hastalıklarına şifa olacaktır. Bunun dışında tüm mahallelerimizde çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Kentimizin altyapı ve üstyapı sorunlarını durmaksızın gidermeye çalışıyoruz. Belediye araç parkurumuzu yeniliyoruz. Doğum yapan annelerimizin ve özel gereksinimli vatandaşlarımız için 2 aracımızı onların hizmetine tahsis ettik. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla ilçemizde ki tüm hanelerimize toplamda 16 bin 500 haneye ve 2 bin işyerimize bayraklarımızı dağıttık. Tavşancıl'da yapımı devam eden Şehit Ömer Halisdemir olarak ismini verdiğimiz çok amaçlı yüzme havuzumuzu inşallah kısa sürede halkımızın hizmetine sunacağız" dedi.

Gündem maddeleri

Gündem maddesinde yer alan Şehit Nihat Karadaş Stadı yanında bulunan Güneş Spor Tesislerinin belediyeye ait parsel ile takas edilerek, bu alanın spor kompleksi olarak vatandaşların hizmetine sunulacağı, Dilovası'nda bulunan eski köy vasıflı mahallelerin vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi ve çeşitli olanaklardan faydalanabilmeleri için kırsal köy sınırlarının belirlenmesi, Eynerce Caddesi'ne merhum muhtar Sıddık Turak'ın adının verilmesi hususunda Büyükşehir ile görüşülerek karara bağlanması, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden İşletme İştiraklar Müdürlüğü'ne ve Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne birimler arası bütçe aktarılması meclis üyelerinin oyları ile kabul edildi.