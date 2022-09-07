Dilovası'nda 14 bin öğrenciye kırtasiye desteği sağlanacak

İlçe genelinde toplam 14 bin öğrenciye de kırtasiye desteği sağlanacak.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir 2022-2023 eğitim öğretim yılı öncesi ilçede eğitim gören tüm ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine kırtasiye desteği veriyor. Uyum eğitimleri çerçevesinde ilk defa okula başlayan birinci sınıf öğrencileri ile bir araya gelen Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ve ilçe milli eğitim müdürü Murat Balay, kırtasiye malzemelerini öğrencilere ulaştırdı. Öğrencilere sürekli destek verdiklerini söyleyen Balay, “Geleneksel hale gelen kırtasiye malzeme desteğimiz devam ediyor. İlçemizde yaklaşık 14 bin öğrencimiz var. Şimdilik uyum çerçevesi dahilinde okullarına başlayan 1. sınıf öğrencilerimize kırtasiye yardımlarını yapmaya başladık. Önümüzdeki hafta da tüm öğrencilerimize kırtasiye yardımlarını ulaştırmaya çalışacağız” dedi.