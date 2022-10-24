Dilovası'nda 16 bin haneye Türk bayrağı dağıtıldı

Dilovası Belediyesi, "Her eve bir bayrak" kampanyasına destek vererek ilçede bulunan 16 bin haneye Türk bayrağı dağıttı.

Kocaeli Valiliği tarafından Cumhuriyetin 99. yılı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri çerçevesinde şehirdeki tüm ev ve işyerlerinin bayraklarla donatılıyor. Kampanyayla örnek adım atan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, ilçede bulunan 16 bin hanenin tamamına bayrak dağıttı. Belediye personellerinden oluşan yaklaşık 40 kişilik ekip, mahalle mahalle gezerek bayrakların dağıtımını tamamladı. Kampanya ile ilgili açıklama yapan Başkan Şayir, “Kocaeli Valiliğimizin Cumhuriyetimizin 99. Yılı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri dolayısıyla başlattığı ‘Her eve bir bayrak as' kampanyasını Dilovası'nda da gerçekleştirdik. Ekip arkadaşlarımız şanlı Türk bayraklarımızı her haneye ulaştırdı” dedi.

Başkan Şayir bayraklarla birlikte vatandaşlara mektup da gönderdi. Şayir, mektubunda “Kıymetli büyüklerimiz ve genç kardeşlerimiz, al bayrağımız ülkemizin bağımsızlığını ulusumuzun milli değerlerini yansıtır. Bu sebeple bayrağımız onur, gurur kaynağımızdır ve baş üstünde tutulur. Bugün sizlere hediye ettiğimiz bu şanlı bayrağımızı nasıl ki şehit ve gazilerimiz gönüllere nakşettiyse, bizlerde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında ve tüm bayramlarımızda en görkemli yerlerde dalgalandıralım. Bu duygu ve düşüncelerle bayramınızı kutlar, al bayrağımızı evlerinizde, iş yerlerinizde cam ve balkonlarınıza asmanızı rica ediyoruz” ifadelerine yer verdi.