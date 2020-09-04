Dilovası'nda 240 kursiyer belgesini aldı

Dilovası Belediyesi İstihdam Müdürlüğü'nün, ilçedeki istihdama katkı için başlattığı çalışma sonrası 240 vatandaş ücretsiz mesleki yeterlilik belgesi sahibi oldu.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir tarafından ilçede ki istihdamın artırılması için kurulan Müdürlük istihdama katkı sunmaya devam ediyor. Dilovası'nda ki kalifiyeli iş gücünü artırmak için Dilovası'nda faaliyet gösteren DNB Yeterlilik Eğitim Merkezi ile yapılan çalışma sonucu ücretsiz eğitimlere katılan 240 kişi önceki gün mesleki yeterlilik belgelerini aldılar. Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri, eğitim merkezi yetkilileri ve kursiyerler katıldı. Belge dağıtım töreni sosyal mesafe ve maske kurallarına dikkat edilerek gerçekleştirildi.

Törende söz alarak istihdamın artırılmasının ilçede öncelikli ihtiyaçlarından olduğunu belirten Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Seçim sürecinde işsizliğin ortadan kaldırılması için çalışacağımızı taahhüt etmiştik. Göreve gelir gelmez İstihdam Müdürlüğümüzü oluşturarak, elimizden geldiğince işsiz vatandaşlarımızın iş sahibi olabilmesi için çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın vasfına göre işe yerleştirilmesine önem veriyoruz. Vasfı olmayan vatandaşlarımızın da açtığımız meslek kursları ile meslek sahibi olmaları içinde çalışıyoruz. İstihdam Müdürümüze ve tüm çalışma arkadaşlarımıza gösterdikleri performanstan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Birçok kişiyi Dilovası'da çeşitli fabrikalara yönlendirdiklerini ifade eden Şayir, “Kimileri çalışma şartlarını kabul etmezken kimileri de üstün başarılar göstererek bizleri mutlu etmiştir. Bugünde daha önce başlattığımız Mesleki Yeterlilik Kursuna başvuran ve mesleği olup da belgesi olmayan vatandaşlarımızın belge sahibi olmaları için bir araya geldik. 240 hemşerimize Mesleki Yeterlilik Belgesi dağıtacağız. Vatandaşlarımızın meslek sahibi olabilmesi için katkı sunuyoruz Gerek Belediye olarak kendi imkânlarımızla gerekse OSB ve Sanayicilerimizin okullarımızda meslek eğitimleri için çeşitli atölyeler açmaya devam ediyoruz. Ağaç yaşken eğilir diyerek eğitime önem veriyoruz. Tüm okullarımızda Zeka oyunları sınıfı, Robotik Kodlama sınıfları ve Montesorri sınıfları açılıyor. Eksik kalan okullarımız var onları da Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımızın desteği ile bitiriyoruz. Bu vesile ile Tahir Büyükakın Başkanımıza ve ekibine, çalışmalarımızda her daim destek olan AK Parti Dilovası İlçe Başkanımız Osman Akbulut ve ekibine, birim müdürlerime ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Şayir'in ardından Mesleki Yeterlilik Belgelerini almaya gelen kursiyerlere belgeleri verildi.