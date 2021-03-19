Dilovası'nda 935 kişi istihdam edildi

Kocaeli'nin Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, istihdama katkı çalışmaları kapsamında ilçede ki işsizliğin ortadan kaldırılması için çalışmalarını sürdürüyor. Başkan Şayir'in istihdamı artırmaya yönelik belediye bünyesinde kurduğu İstihdam Merkezi, iki yılda yaklaşık bin kişiye yeni istihdam sağlarken vatandaş ve firmalar arasında köprü olmaya devam ediyor. İlçede ki sanayicilerle başlatılan yeni istihdam kampanyası ile ilgili sanayici ve işadamları ile bir toplantı yapan Başkan Şayir, “Geçen 2 yıllık sürede istihdama çok ciddi fayda sağladık. Hizmet noktasında örnek bir istihdam merkezi olmayı amaç edinen merkezimize, bugüne kadar yaklaşık 4 bin vatandaşımız iş için başvurup öz geçmişini bıraktı. Bunlardan 935'i, bizden personel talebinde bulunan firmalarda işe yerleştirildi. İlk günden itibaren İstihdam Merkezimize başvuranlara umut olmaya devam ediyoruz. İlçemizi daha gelişmiş bir kent haline getirmek ve vatandaşlarımızın refah ve yaşam standartlarını yükseltmek için gelin hep birlikte bir kez daha yeni istihdam konusunda kampanya yapalım. Sizlerden bugünden itibaren en az birer kişi daha istihdam etmeniz konusunda desteklerinizi bekliyorum. Sizlerle başlayacak bu kampanyanın ilçemizde ki diğer sanayicilere de örnek olması ve onları da teşvik etmek için buradan başlatmak istiyorum. Şimdiden hepinize desteklerinizden dolayı tekrar teşekkür ediyorum” dedi.

Toplantıya katılan sanayiciler, Başkan Şayir'in çağrısına kulak vererek başlatılan kampanyaya destek amacı ile en az birer kişinin istihdam edilmesi konusunda yardımcı olacaklarını söyleyerek Başkan Şayir'e teşekkür ettiler.