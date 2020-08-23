Dilovası'nda açık havada sinemaya yoğun ilgi

Dilovası Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen açık hava sinema gösterimi önceki gün Tavşancıl sahilde gerçekleşti. Büyük ilginin olduğu programda izleyiciler “7. Koğuştaki Mucize” adlı sinema filmini izlediler.

Korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleşen açık hava sinema etkinliği iki gün sürdü. Tavşancıl sahilinde ilk defa düzenlenen etkinlikte vatandaşlar açık hava da sinema keyfini doyasıya yaşarken, Dilovası Belediyesi filmi izlemeye gelen vatandaşlara cips, pamuk şekeri ve meyve suyu ikram etti.