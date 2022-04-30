Dilovası'nda bayram temizliği

Dilovası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler rutin temizlik çalışmalarına ek olarak, bayram öncesinde tüm mahallelerde detaylı temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Çalışmalarda yolları vakumlu süpürge araçları ile süpüren belediye ekipleri, yaya kaldırımlarını tazyikli su ile yıkıyor. Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'in talimatıyla başlatılan temizlik ve yıkama çalışması bayram öncesi bitmiş olacak ve Dilovası bayrama temiz cadde ve sokaklar ile girecek.

İlçe genelinde temizlik seferberliği başlattıklarını belirten Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, “Rutin olarak sürdürdüğümüz temizlik çalışmalarına, bayramın yaklaşmasıyla birlikte daha da ağırlık verdik. Cadde ve sokaklarımızı bayram öncesi daha temiz ve hijyenik bir hale getirmek istiyoruz. Bir nevi bayram temizliği yaparak, bu geleneğimizi de sürdürmüş oluyoruz. Dilovası'nın 12 mahallesinde, her cadde ve sokakta gece gündüz çalışmalarımız devam ediyor” dedi.