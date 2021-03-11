Dilovası'nda dilencilere geçit yok

Dilovası Belediyesi Zabıta ekipleri, vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine ilçe genelinde cami önleri, kavşak ve yaya kaldırımlarında denetimler gerçekleştirdi. Gerçekleşen denetimlerde yakalanan dilenciler Zabıta Müdürlüğü'ne götürüldü.

Yakalanan dilencilere 600'er lira para cezası uygulanırken dilencilerin, üzerlerinde tespit edilen paralara da el konuldu. İşlemleri tamamlanan dilenciler ilçe dışına gönderildi. Dilovası Belediyesi, vatandaşların, dilenciliği bir meslek haline getiren, çevreyi rahatsız eden kişiler ile ilgili şikayetleri için belediyeyi aramaları halinde gerekli işlemlerin yapılacağını belirtti.

Konu ile ilgili bir açıklama yapan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz, vatandaşları rahatsız ederek cadde ve sokaklarda dilencilik yapanlara yönelik denetimlerini sürdürüyor. Ekiplerimiz ana ve ara caddelerin yanı sıra ibadethanelerin önünde dilenenleri toplayarak gerekli işlemleri yapıyor. Kimsenin halkımızın duyguları ile oynamasına müsaade etmeyiz. Vatandaşlarımızın, cadde ve sokaklarda dilencilik yapanları belediyemize bildirmeleri halinde gerekli işlemleri anında başlatıyoruz. Ekiplerimiz, halkımızın huzuru için bu tür çalışmalarını sürdürmeye devam edecek" dedi.