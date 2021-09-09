Dilovası'nda elektrik hatları yer altına taşınıyor

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, cadde-sokaklarda görüntü kirliliği ve zaman zaman da tehlike oluşturan elektrik hatlarının, modern bir kente yakışır şekilde yer altına alınma çalışmalarını yerinde inceledi. Çalışmaları değerlendiren Başkan Şayir, “İlçemizde hem can güvenliği açısından tehlike, hem de görüntü kirliliği oluşturan elektrik tellerinin yer altına alınması için elektrik dağıtım firması yetkilileri yaptığımız görüşmeler sonrası, birçok önemli caddemizde başlatılan olduğu gibi, Farabi Caddemizde de çalışmalar sürüyor. İnşallah bittikten sonra ilçemize yakışır bir görüntü oluşacak. Tüm sorunları Omuz omuza, hep birlikte aşıyoruz” dedi.