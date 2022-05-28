Dilovası'nda huzur evi

Dilovası'na yapılacak olan Huzurevi, Yaşlı Bakım, Rehabilitasyon Merkezi ve Çocuk Evlerinin imza töreni gerçekleşti.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'in girişimleri ve işadamı Ziya Eren'in katkılarıyla yapılacak olan ‘Ahmet Eren ve Huriye Eren Yaşlı Bakım, Rehabilitasyon Merkezi ve Çocuk Evleri' yerleşkesinin imza töreni gerçekleşti. İmza töreninde konuşan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir “Bu önemli projenin hayata geçmesi için tüm imkanlarını seferber eden, işadamı Ziya Eren'e teşekkür ediyorum. Seçim döneminde taahhüt ettiğimiz projelerimizin yüzde 63'ünü tamamladık. Yılsonu itibariyle tamamlanan projelerimiz yüzde 80'i bulacak” dedi.